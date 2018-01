Boca faz 5 a 1 no Cerro e classifica O Boca Juniors goleou por 5 a 1 o Cerro Porteño na noite desta quinta-feira, em Salta (cerca de 1.200 quilômetros de Buenos Aires) e garantiu sua classificação para as quartas-de-final da Copa Sul-Americana. Agora, o time argentino espera o vencedor do confronto entre Internacional x Rosario Central (que jogam ainda nesta quinta). Os gols foram de Juan Krupoviesa, Martín Palermo, Guillermo Barros Schellotto, Neri Cardozo e Federico Insúa, para o Boca, com Erwin Avalos descontando para os paraguaios. A partida de ida havia terminado com o empate por 2 a 2.