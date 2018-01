Boca faz de tudo para Riquelme ficar O Boca Juniors não medirá esforços para que a sua principal estrela, o meia Riquelme, fique no clube. O presidente do Boca, Mauricio Macri, afirmou hoje que fará ?o melhor contrato da história do clube?, atendendo todas as expectativas do jogador. O contrato de Riquelme venceu no dia 30 de junho. Se Riquelme não aceitar, ele poderá pelo menos fechar com 20% do valor, e logo em seguida o jogador será dono do seu passe. A imprensa argentina acredita que é provável a ida do jogador para o Barcelona até o fim do ano.