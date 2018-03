Boca faz decisão contra Deportivo Cali Boca Juniors, atual campeão da Libertadores, e o colombiano Deportivo Cali se enfrentam nesta quarta-feira, em Buenos Aires. A partida, válida pelo grupo 8, é considerada uma decisão e pode definir o futuro de ambos na competição continental. Somam 6 pontos, assim como o Bolívar - que enfrenta o lanterna Colo Colo, com 0 ponto, na quinta -, e quem perder, verá o sonho de classificação muito distante. O Boca Juniors está animado para o encontro. Além de bater o rival em Cali, na semana passada, por 1 a 0, vem de goleada sobre o Racing, no Campeonato Argentino. "Será uma partida complicada porque o Deportivo atua muito bem como visitante. Sabe trabalhar sob pressão e explorar a velocidade nos contra-ataques", analisou o volante Vargas, autor do gol da vitória no jogo de ida. "É uma equipe que trata bem a bola e sabe manejá-la, mas temos de jogar com tranqüilidade e fazer valer o mando de campo", disse o goleiro Abbondanzieri. Já o Deportivo vem de derrota no clássico frente ao América de Cali (3 a 1). Mas está confiante em uma vitória. "Na vida temos de arriscar, ou não conseguimos nada. E queremos conquistar coisas importantes", filosofou o técnico Bernardo Redín. "Buscamos a revanche. Estamos bem e vamos ter atitude para vencer na difícil La Bombonera", disse o atacante Julián Téllez.