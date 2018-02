Boca ganha do River no primeiro jogo Num jogo tenso e dramático, o Boca Juniors venceu o River Plate por 1 a 0, nesta quinta-feira à noite, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na primeira partida pela semifinal da Copa Libertadores e só precisa de um empate no segundo confronto, dia 17, no Monumental de Nuñez, para chegar à decisão. A tensão já dominava o clássico argentino antes do início da partida. Por medida de segurança, o combinado era que nesta quinta-feira só teriam acesso ao estádio sócios do Boca Juniors. Na semana que vem, no Monumental, será a vez dos apaixonados sócios do River Plate. Com 57 mil torcedores do Boca Juniors cantando ensandecidos por seu time, começou o jogo. Enquanto isso, 25 mil torcedores do River assistiam em três telões instalados no Monumental. A situação já começou a ficar crítica quando a torcida do Boca quebrou com pedras as janelas do ônibus que levava o time do River à Bombonera. O River foi melhor antes do intervalo, mas foi o Boca quem marcou. Schelotto recebeu pela direita e cruzou para Schiavi, de cabeça, aos 28 minutos, completar para o gol. Mas futebol foi o que menos se viu em campo no primeiro tempo, que terminou com três expulsões. Logo após o gol, teve início uma confusão generalizada. Cascini, do Boca, e Gallardo, do River, trocaram agressões, foram expulsos e a briga envolveu jogadores e comissões técnicas dos dois times. Antes de deixar o gramado, Gallardo agrediu o goleiro Abbondanzieri, do Boca, com um arranhão no rosto. Policiais entraram em campo e o jogo ficou paralisado por quase dez minutos. Quando a partida foi retomada, Garcé, do River, entrou com violência sobre Vargas e também recebeu o cartão vermelho. O habilidoso Carlos Tévez entrou no lugar de Caneo e deu mais movimentação ao Boca na etapa final. Com um jogador a mais, o time do técnico Carlos Bianchi pressionou, perdeu chances de gols, mas não conseguiu ampliar o marcador. O River, que apenas apostou nos contra-ataques, comemorou o resultado.