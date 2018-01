Boca ganha e está quase classificado O Boca Juniors (ARG) venceu na noite desta quarta-feira por 3 a 0 o Sporting Cristal (PER), na casa do adversário - com gols de Ledesma, Delgado e Palermo - e está na liderança do Grupo 8 da segunda fase da Copa Libertadores ao chegar a 10 pontos. O time argentino está muito próximo da classificação para a próxima fase, pois abriu três pontos de vantagem sobre o próprio Sporting, vice-líder com sete. Na última rodada, dia 4/5, o Boca enfrentará o Deportivo Cuenca (EQU), enquanto que o Sporting enfrentará o Pachuca (MEX). Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada da Copa Libertadores 2005.