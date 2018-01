Boca goleia e vai à final da Libertadores O Boca Juniors será o adversário do Santos na final da Libertadores da América. O time argentino garantiu a vaga na decisão goleando o América de Cali por 4 a 0, nesta quinta-feira à noite, no segundo jogo entre as duas equipes pelas semifinais da competição. A final contra o Santos será uma reedição da decisão de 1963, quando o time dos sonhos santista, de Pelé e cia, venceu o Boca por 3 a 2, em casa, e 2 a 1, na Argentina. O Boca havia ganho o primeiro jogo contra o America, em Buenos Aires, por 2 a 0. Podia até perder nesta noite. Mas na metade do segundo tempo já vencia por 2 a 0, com gols do atacante Carlos Tévez, marcados aos 13 e aos 22 minutos. Ainda no primeiro tempo, Rolando Schiavi aumentou a vantagem numa cobrança de pênalti aos 40 minutos. A definição aconteceu aos 32 do segundo, em outra cobrança de pênalti convertida pelo atacante Marcelo Delgado. O primeiro jogo da final será disputado na próxima quarta-feira, dia 25, em Buenos Aires. O jogo em Santos será no dia 2 de julho. VEJA A TRAJETÓRIA DOS FINALISTAS