Boca goleia River Plate por 4 a 0 O Boca Juniors goleou o rival River Plate por 4 a 0, em um clássico amistoso pela Copa Revancha, ontem à noite, em Mar del Plata. A partida registrou vários incidentes entre as duas torcidas, o que levou até a interrupção do jogo aos 15 minutos do segundo tempo. Torcedores do Boca e River começaram a brigar nas arquibancadas, exigindo ação policial e uso de gás lacrimogêneo. O Boca abriu o placar logo aos 4 minutos de jogo, com Ariel Carreño. Omar Pérez marcou o segundo 5 minutos depois. Aos 19 minutos, Marcelo Delgado aumentou a vantagem do Boca. O River ainda desperdiçou um pênalti, defendido pelo goleiro Caballero. Ariel Carreño voltou a marcar pelo Boca aos 15 minutos do segundo tempo, antes de começar a briga de torcidas, o que obrigou o árbitro Héctor Baldassi a interromper o clássico. O Boca, apesar de jogar com muitos reservas, apresentou um futebol de alto nível técnico. No jogo anterior entre as duas equipes, o River venceu o Boca nos pênaltis por 6 a 5 na cidade de Mendoza, após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Boca e River voltam a jogar na próxima quarta-feira, em Córdoba.