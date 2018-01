Boca goleia River por 3 a 0 O Boca Juniors ignorou a liderança do River Plate e bateu seu maior rival por 3 a 0, hoje, pela 10ª rodada do Torneio Clausura do Campeonato Argentino. Ibarra, Riquelme e Schelotto marcaram os gols que fizeram a festa da torcida, no Estádio La Bombonera, e levaram o atual campeão sul-americano e mundial interclubes à 5ª colocação, com 15 pontos. O River tem 22 pontos, dois à frente do San Lorenzo, que no sábado derrotou o Colón por 3 a 1. O Talleres, de Córdoba, abriu a rodada com vitória por 1 a 0 sobre o Independiente, na sexta-feira, e está em terceiro lugar, com 19 pontos. Outros resultados: Racing 0 x 0 Estudiantes, Chacarita Juniors 2 x 1 Velez, Los Andes 1 x 4 Rosario Central, Union 0 x 3 Huracán, Gimnasia La Plata 1 x 1 Almagro, Newell?s 4 x 1 Belgrano e Argentinos Juniors 1 x 1 Lanús.