Boca inspira Joinville contra Palmeiras A inspiração vem do Boca Juniors. Pelo menos, esta é a tática do técnico Arnaldo Lira para o time do Joinvile enfrentar o Palmeiras neste sábado, às 16 horas, no Palestra Itália, em São Paulo. A equipe catarinense é vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro da Série B e se espelha na vitória do time argentino sobre o Santos, na final da Libertadores, para surpreender os palmeirenses. "Podemos fazer o mesmo com o Palmeiras", afirmou Arnaldo Lira aos seus jogadores, lembrando do favoritismo do Santos na decisão contra o Boca, que acabou levando a melhor e foi campeão. Para bloquear o ataque palmeirense, o Joinville terá três zagueiros. Assim, Tércio faz sua estréia no time e joga ao lado de Roberto e Da Silva. Outra novidade será o lateral-esquerdo Henrique, outro que fará sua primeira partida na equipe.