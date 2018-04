Boca intensifica negociação para ter Riquelme no Mundial

O Boca Juniors segue alimentando seu sonho de contar com o meia Juan Román Riquelme no Mundial de Clubes da Fifa, no Japão, após um dirigente do Villarreal ter reconhecido que a transferência é possível. O vice-presidente do Boca, Pedro Pompilio, e o conselheiro do Villarreal, José Manuel Llaneza, confirmaram que vão continuar nesta quarta-feira as negociações, após terem passado mais de cinco horas reunidos em um hotel no centro de Buenos Aires, na terça-feira. "Em 24 horas a transferência é possível", disse Llaneza a jornalistas ao sair da reunião. "Nós dois estamos fazendo o melhor para resolver", afirmou Pompilio após a reunião, que também teve a participação dos representantes de Riquelme, Marcos Franchi e Daniel Bolotnicoff. "Estamos avançando nas negociações, mas não é um assunto fácil (...) temos que continuar conversando", afirmou Llaneza. De acordo com jornais argentinos, as diferenças estão nos valores, especialmente porque as realidades econômicas de Argentina e Espanha são muito distintas. "Amanhã [quarta-feira] voltaremos a nos reunir", acrescentou Llaneza. Riquelme, titular da seleção argentina na derrota de terça-feira para a Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, foi fundamental para a conquista do Boca na Copa Libertadores deste ano.