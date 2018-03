Boca joga por empate contra Cobreloa O Boca Juniors precisa apenas de um empate contra o Cobreloa, nesta quarta-feira (19h10), em Buenos Aires, para avançar para as semifinais da Libertadores. No jogo de ida, em Calama (Chile), o time argentino surpreendeu a equipe chilena com uma vitória por 2 a 1, com gols do atacante Schelotto. O árbitro será o brasileiro Carlos Eugênio Simon. Com o resultado obtido fora de casa, a torcida do Boca já se prepara para o encontro contra o arqui-rival River Plate nas semifinais. ?Temos que pensar no Cobreloa e não no River?, avisa Schelotto. ?A torcida já se prepara para esse confronto, mas os jogadores só pensam na partida contra os chilenos. Precisaremos manter a atitude e o esquema para o jogo no Chile. Se conseguirmos, são grandes as chances de seguirmos no torneio.? Os rivais argentinos também se enfrentam neste domingo pelo torneio Clausura ? primeiro semestre do campeonato nacional daquele país. E para conter os ânimos dos torcedores, o técnico Carlos Bianchi, que não mudará o time, afirma: ?A partida de amanhã (28) é mais importante que a de domingo.? No Cobreloa, os jogadores demonstram bastante otimismo, acham que dá para reverter a vantagem argentina e seguir na Libertadores. ?Não está nada perdido, podemos reverter. Esta equipe tem capacidade para conseguir um bom resultado em Buenos Aires. Nossas melhores partidas foram como visitante; é a hora de mostrar porque chegamos até aqui?, garante o técnico uruguaio Nelson Acosta. Mas, jogando fora de casa, os chilenos não conseguiram nenhuma vitória por mais de dois gols de diferença. Foram três empates por 0 a 0 e uma vitória por 1 a 0.