Boca joga por empate contra o Bolívar O Boca Juniors joga pelo empate contra o Bolívar, nesta quarta-feira, em Buenos Aires, para garantir o primeiro lugar do Grupo 8 da Taça Libertadores da América. Os argentinos lideram o grupo com 9 pontos, ao lado dos bolivianos, mas levam vantagem no saldo de gols. Na outra partida, Deportivo Cali e Colo-Colo, com seis pontos e chances matemáticas, se enfrentam na Colômbia.