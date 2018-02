Boca Juniors aposta na mágica de 'El Loco' no Japão Sem poder contar com seu principal jogador, o Boca Juniors da Argentina está apostando suas fichas no capitão Martin Palermo para liderar a equipe na Copa do Mundo de Clubes, no Japão. O atacante será imortalizado no Boca depois de marcar duas vezes na vitória por 2 x 1 sobre o Real Madrid na edição do torneio sete anos atrás. "Aquela foi uma noite inesquecível", afirmou Palermo no sábado. "Marcar dois gols e vencer um time como o Real Madrid foi incrível. Você só tem esse tipo de sensação uma vez na vida." O campeão sul-americano enfrenta o vencedor do jogo de domingo entre o Pachuca, do México, e o Etoile Sahel, da Tunísia, na primeira semifinal do torneio, no dia 12 de dezembro. Caso não haja nenhuma surpresa, o Milan de Kaká deverá ser o adversário na final quatro dias depois, em Yokohama. Com Juan Roman Riquelme fora da competição após perder a data limite da Fifa para inscrição depois de seu retorno para o Boca vindo do Villarreal da Espanha, a pressão sobre Palermo será imensa. "Sentiremos falta de Riquelme", afirmou Palermo, com grandes brincos de diamantes em ambas as orelhas. "Ele é um jogador fantástico e levou boa parte da responsabilidade sobre seus ombros." "Mas os demais jogadores precisam trabalhar duro para preencher a lacuna aberta com sua ausência aqui. Estamos desesperados para levar esse troféu de volta para a Argentina." TRÊS VEZES BRASIL Clubes brasileiros venceram as duas últimas versões do renovado torneio. O São Paulo bateu o Liverpool por 1 x 0 em 2005 e o Internacional surpreendeu o Barcelona pelo mesmo placar no ano passado. A Fifa organizou o primeiro campeonato mundial de clubes em 2000. Na ocasião, o Corinthians venceu em casa, mas a entidade acabou com a competição em 2001 depois do colapso do parceiro ISMM/ISL. O Boca venceu por três vezes a antiga versão da Copa do Mundo de Clubes, em que havia apenas um jogo entre o campeão da Europa e o campeão da América do Sul --a última vez foi contra o Milan, em 2003, numa vitória nos pênaltis. Mas Palermo, conhecido como "El Loco" não tem ilusões sobre o desafio que seu time terá que enfrentar agora. A equipe perdeu a primeira fase (Torneio Apertura) do campeonato argentino no último mês. "Sem desmerecer o nosso time, mas o Milan é assustador", afirmou Palermo, que também deixou o Boca para se juntar ao Villarreal, jogando no time espanhol de 2001 até 2003, antes de passar um tempo no Real Betis e no Alaves. "No entanto, se jogarmos contra eles na final, será um grande jogo e é uma daquelas situações em que crescemos --não importa quem esteja do outro lado", concluiu.