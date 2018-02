Boca Juniors apresenta Ischia oficialmente como novo técnico

O Boca Juniors anunciou nesta quarta-feira a noite a contratação por um ano do técnico Carlos Ischia. Ischia, que esteve no Boca como auxiliar técnico do bem-sucedido Carlos Bianchi, já comandou o Vélez Sarsfield, o Gimnasia, o Esgrima La Plata e o Rosario Central na Argentina e o Junior de Barranquilla na Colômbia. "Basta olhar para mim e ver minha cara de felicidade. É uma satisfação enorme regressar a este time, aos locais em que já estive", afirmou Ischia em uma entrevista coletiva. O presidente do Boca, Pedro Pompilio, explicou que o clube assinou "um contrato de um ano na esperança de que se possa prorrogá-lo, como costuma acontecer neste time". Ischia disse que começará, na quinta-feira, a avaliar com quais jogadores o clube conta, jogadores que "por sua qualidade são desejados por qualquer time". Na semana passada, o astro Diego Maradona, assessor de honra do clube, disse que "Ischia não é um técnico para o Boca". Ao ser questionado sobre o que achava das declarações do ex-jogador e ídolo da Argentina, Ischia respondeu: "Estou disposto a escutar as opiniões de todo mundo". "Quanto ao Diego, independente do que diga, ele nunca deixará de ser o que foi como jogador e como torcedor do Boca", acrescentou. "Ele sempre foi o jogador que melhor compreendeu este esporte e que fez com que todo mundo visse isso. A opinião dele é respeitável, ele tem bom olho para o futebol. Eu, de minha parte, tenho de trabalhar para deixá-lo satisfeito como aos demais torcedores do Boca", acrescentou.