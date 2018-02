Boca Juniors busca vaga na final do Mundial nesta quarta

Campeão da Libertadores, o Boca Juniors entra em campo nesta quarta-feira para buscar a vaga na final do Mundial de Clubes da Fifa, que acontece no Japão. O clube enfrenta a surpresa da competição: o time tunisiano do Etoile du Sahel. A partida terá acompanhamento ao vivo do estadao.com.br a partir das 8h30. O vencedor deste duelo enfrentará no domingo o ganhador do confronto entre Milan e Urawa Reds - este jogo acontece na quinta-feira. Apesar do favoritismo, o Boca joga sem seu principal homem: o meia Riquelme. A Fifa não autorizou a inscrição do atleta para o torneio, já que ele foi contratado depois de o clube argentino ter enviado a lista com os nomes dos participantes aos organizadores . Mesmo assim, o técnico Miguel Angel Russo, que está ameaçado no cargo, promete colocar o Boca no ataque. "Não vamos fazer nada diferente contra eles. Jogaremos como sempre atuamos." Etoile du Sahel-TUN Aymen Balbouli; Saif Ghezal, Radhouan Felhi, Hatem Bejaoui, Sabeur Frej; Moussa Narry, Mohamed Nafkha, Afouan Gharbi, Muri Ogunbiyi; Amine Chermiti e Mahdi Dhifallah Técnico: Bertrand Marchand Boca Juniors-ARG Caranta; Ibarra, Maidana, Paletta, Morel; Battaglia, Vargas, Banega, Cardozo; Palacio e Palermo Técnico: Miguel Angel Russo Árbitro: Claus Bo Larsen/DIN Estádio: Nacional de Tóquio Horário: 8h30 A imprensa argentina comenta que Russo será demitido se não conquistar o Mundial. Apesar de ter conquistado a Libertadores, o trabalho do técnico foi colocado em questionamento depois da fraca campanha no Campeonato Argentino. Já o técnico do Etoile, Bertrand Marchand, considera possível bater os argentinos. "O Boca é uma grande equipe e está um nível na frente da gente. Mas vamos jogar tudo..." O time tunisiano garantiu classificação para pegar o Boca depois de vencer o Pachuca-MEX nas quartas-de-final por 1 a 0.