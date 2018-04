Boca Juniors coloca zagueiro do Palmeiras em lista de reforços

O Palmeiras deve receber nos próximos dias uma proposta para negociar o zagueiro Fernando Tobio. O argentino é um dos primeiros nomes na lista de reforços do Boca Juniors para a próxima temporada, já que o clube argentino acerta a saída do zagueiro e lateral-esquerdo Juan Forlín. O time brasileiro, entretanto, não está disposto a negociar o atleta.

O Boca Juniors tem outras indicações no mercado e admite que contratar Tobio não será uma missão fácil, mas pretende formalizar oferta ao Palmeiras, que pode ser de empréstimo ou em definitivo. O jogador terminou o ano em atrito com o técnico Dorival Júnior, como os demais argentinos do elenco.

Na última rodada, diante do Atlético-PR, ele não foi sequer relacionado para a partida. Segundo o treinador, Tobio ainda estava machucado. Ele disse, no entanto, por meio de sua conta no Twitter, que não tinha problema algum e havia sido sacado do time por opção técnica. Lúcio atuou em seu lugar e foi um dos piores em campo.

APESAR DE TUDO

Tobio é um dos argentinos mais em alta no Palmeiras. A diretoria gostou do desempenho do jogador neste ano e o coloca como um dos que dificilmente deixarão a equipe em 2015. O presidente Paulo Nobre não trabalha com a ideia de "jogador inegociável", mas gostaria que o técnico Oswaldo de Oliveira apostasse no zagueiro argentino.

Algo que facilita a permanência do atleta é o fato de ele ter mais quatro anos e meio de contrato e de se sentir bem adaptado ao futebol brasileiro. Além disso, o Palmeiras procura no mercado por mais um zagueiro para disputar posição com ele e Nathan. Há ainda Lúcio como opção, apesar de seu destino não estar resolvido.

A ideia da diretoria palmeirense é, pelo menos no começo da temporada, reforçar o elenco e fazer de tudo para não perder seus principais jogadores. Até o momento, o clube já acertou as contratações do lateral-direito Lucas, do zagueiro Vitor Hugo, dos volantes Amaral e Andrei Girotto, do meia Zé Roberto e do atacante Leandro. Dos titulares desta temporada, Wesley está de malas prontas para o São Paulo, e Marcelo Oliveira já foi apresentado no Grêmio, onde volta a trabalhar com Felipão.