Boca Juniors contrata Iarley do Paysandu O Boca Juniors, atual campeão da Copa Libertadores da América, anunciou no final da tarde desta segunda-feira a contratação do meia Iarley, do Paysandu, além do zagueiro Luis Armando Perea, do Independiente de Medellín. O brasileiro assinou contrato de empréstimo por um ano - os valores não foram revelados - e vai participar da final do Mundial Interclubes contra o Milan, em dezembro, em Tóquio. Na histórica vitória do time paraense sobre o argentino, em La Bombonera, por 1 a 0, Iarley foi o autor do único gol da partida.