Boca Juniors cria desenho animado com principais jogadores

Os jogadores Juan Román Riquelme, Martín Palermo e Rodrigo Palacio, do Boca Juniors, se tornarão no próximo semestre estrelas da televisão argentina, em uma série de desenhos animados criada pelo time para ampliar seus negócios fora dos gramados. Embora como coadjuvantes, os três principais jogadores da equipe argentina e vários de seus companheiros terão ativa participação no "Boca Toons", série pioneira na América Latina e que deverá entrar no ar entre agosto e outubro. Ao contrário dos "Barça Toons", desenhos animados do Barcelona nos quais Ronaldinho Gaúcho e Lionel Messi aparecem em caricaturas, Riquelme, Palacio, Palermo e companhia serão feitos com tecnologia 3D. "A idéia é produzir uma série como a do Simpsons, ou seja, uma história com continuidade na qual sejam intercalados temas da atualidade da equipe", disse à imprensa Guillermo Otero, presidente da Capítulo 2 Producciones, empresa responsável pelo projeto. "Os capítulos terão uma duração média de um minuto e meio, e serão emitidos quatro vezes por dia", afirmou, acrescentando que negocia com diferentes canais e que o custo da produção será de cerca de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 2 milhões) ao ano. O "Boca Toons" contará a história de uma tradicional família de torcedores, integrada por Pepe Della Boca, um pizzaiolo fanático pelo Boca Juniors, e seus três filhos, Guillermina, Martín e Carlitos. Os três nomes não foram escolhidos por acaso e se relacionam direta ou indiretamente com três dos maiores ídolos da história do clube: Guillermo Barros Schelotto, do Columbus Crew (Ohio, Estados Unidos), Martín Palermo, ainda na equipe, e Carlos Tévez, do West Ham inglês. A produtora aposta na recuperação do investimento com a venda do formato e a publicidade da série, e o Boca Juniors vai explorar as formas de marketing que podem ser geradas pelo produto. O responsável pelas iniciativas comerciais do clube argentino, Orlando Salvestrini, calculou que a família Della Boca gerará entre US$ 1,3 e US$ 1,6 milhão (entre R$ 2,5 e R$ 3,1 milhões) ao clube pela venda de produtos em 2008.