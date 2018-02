Boca Juniors definirá destino de treinador até o fim da semana

O presidente do Boca Juniors, Pedro Pompilio, disse nesta segunda-feira que o destino do atual técnico da equipe, Miguel Ángel Russo, será definido até o fim da semana. A imprensa esportiva de Buenos Aires dá como certa a demissão de Russo, após a derrota por 4 a 2 que marcou a perda do Mundial de Clubes da Fifa para o Milan, no último domingo, em Yokohama (Japão). Em declarações efetuadas a uma rádio local, Pompilio disse que não há planos imediatos da diretoria para que um ex-jogador do clube assuma o comando da equipe. O presidente respondeu assim aos insistentes rumores que dão conta da possibilidade de contratação de ex-jogadores como Guillermo Barros Schelotto e Diego Cagna para assumir o comando do time. "É hora de rever o que houve de bom e de mau. Tudo, na busca da excelência", disse Pompilio. Quanto à final do Mundial de Clubes perdida para o Milan, ele disse que a equipe se despede do Japão "com a sensação de dever cumprido". "Fizemos uma partida digna, um bom primeiro tempo. Mas não esqueçamos que enfrentamos uma equipe que, entre outras coisas, tem um orçamento 20 ou 30 vezes maior que o nosso", afirmou Russo, que acrescentou: "Ter chegado a esta final deve ser motivo de orgulho. A derrota, lógico, deixa coisas para analisar. Gostaria de estar aqui novamente em dezembro de 2008."