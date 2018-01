Boca Juniors derrota América por 2 a 0 O Boca Juniors derrotou o América de Cali, nesta quarta-feira à noite, em La Bombonera, Buenos Aires, no jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores da América por 2 a 0. Schiavi aos 41 minutos do primeiro tempo e Tevez aos 44 do segundo tempo marcaram os gols do time argentino. As duas equipes voltam a se enfrentar dia 19, em Cali. O Boca pode perder até por um gol de diferença na Colômbia para garanir vaga na final da principal competição sul-americana.