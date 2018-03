Boca Juniors derrota Colo Colo por 2 a 0 Com dois gols de Guilhermo Barros Schelotto, um em cada tempo, o Boca Juniors derrotou o Colo Colo, do Chile, por 2 a 0, nesta quarta-feira à noite, em La Bombonera, Buenos Aires, pela segunda rodada do grupo 8 da Taça Libertadores da América. Com este resultado, o Boca soma três pontos e se iguala ao Bolivar, da Bolívia. A liderança é do Deportivo Cali, que tem seis pontos. O Colo Colo segue com zero. Em Cochabamba, na Bolívia, Jorge Wilstermann e Guarani, do Paraguai, empataram sem gols pelo grupo 7, o mesmo de Santos e Barcelona de Guayaquil, que se enfrentam nesta quarta-feira à noite. Jorge Wilstermann ganhou seu primeiro ponto, enquanto o Guarani somou o terceiro.