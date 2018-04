Boca Juniors é eliminado, mas se livra de punição mais dura

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) decidiu na noite deste sábado, 16, que o River Plate está nas quartas de final da Copa Libertadores, onde enfrentará o Cruzeiro. A medida é uma punição ao rival Boca Juniors, que nos próximos torneios internacionais jogará com portões fechados como anfitrião em quatro jogos e não poderá ter torcedores como visitante, também em quatro partidas. Além disso, pagará multa de US$ 200 mil.

A punição é mais branda do que a cogitada na véspera, quando meios argentinos previam afastamento do clube de competições internacionais por um ano. A Bombonera escapou da interdição.

Na noite de quinta-feira, quatro jogadores visitantes foram atacados com uma mistura caseira de vários tipos de pimenta e ácido quando regressavam pelo túnel inflável para o segundo tempo do maior clássico argentino. A partida estava 0 a 0.

Segundo o inciso primeiro do artigo 23 do regulamento da Conmebol, qualquer equipe cuja responsabilidade determine alterações no rumo natural de um jogo "será considerada perdedora por 3 a 0". Esse foi o fundamento usado para classificar o River, que venceu o primeiro jogo, no dia 7, River por 1 a 0.

La Bombonera foi fechada no início da manhã de sexta-feira pelo Ministério Público de Buenos Aires para inspeção e "proteção de provas". O objetivo era investigar falhas na segurança e descobrir quem jogou o gás no túnel, que fica grudado à torcida 12, a barra brava mais conhecida do clube.

Imagens mostram três homens com o rosto parcialmente coberto aparentemente furando o plástico do túnel através das grades que separam o campo da torcida organizada. A substância, de cor laranja, não coincide com o material usado pela polícia local, que disse ter indentificado o autor.

Pelo menos cinco jogadores do River tiveram lesões de diferentes gravidade na pele e na córnea. O caso mais grave foi o de Sebastián Driussi, que ontem ainda sofria com dores de cabeça. Outros atingidos foram Leonardo Ponzio, Leonel Vangioni, Ramiro Funes Mori e Matías Kranevitter. Suas camisetas, que tinham manchas alaranjadas, foram apreendidas para servir de prova.

O primeiro jogo contra o Cruzeiro será no Monumental de Nuñez, na quinta-feira. A segunda partida ocorrerá em Belo Horizonte, no Mineirão, dia 27.