Boca Juniors é goleado e cai para 3.º O Boca Juniors foi goleado pelo Arsenal por 4 a 1, nesta quinta-feira, em Sarandí, e viu a liderança do Torneio Apertura do Campeonato Argentino passar para o Gimnasia y Esgrima La Plata, que está com 31 pontos. De quebra, o time de Buenos Aires, com 28 pontos, caiu para o terceiro lugar com a vitória do Vélez Sarsfield (29 pontos) sobre o Olimpo por 2 a 0. No clássico da 15ª rodada (faltam apenas quatro para o final), o River Plate goleou o San Lorenzo por 5 a 1, no estádio Monumental de Núñez, e subiu para a quinta posição, com 26 pontos. Os outros resultados foram: Tiro Federal 1 x 4 Argentinos Juniors e Colón 2 x 0 Rosario Central.