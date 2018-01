Boca Juniors é o campeão argentino O Boca Juniors conquistou nesta quarta-feira o 21.º título argentino de sua história. Jogando fora de casa, ganhou de virada do Olimpo por 2 a 1 e chegou aos 40 pontos. O Gimnasia y Esgrima de La Plata, que entrou na rodada com um ponto a menos, empatou por 1 a 1 com o Banfield e terminou com 37. A equipe tentava seu primeiro título. Blanco abriu o placar para o Olimpo aos sete minutos, mas dois minutos depois o zagueiro Diaz empatou. Aos 40, Insúa, de falta, fez o gol do título. Em Buenos Aires, Delorte marcou para o Gimnasia aos 40 do segundo tempo e Sand empatou aos 43.