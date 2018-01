Boca Juniors e River Plate empatam: 2 a 2 No jogo mais aguardado da rodada do torneio Clausura argentino, Boca Juniors e River Plate empataram por 2 a 2, neste domingo, na 14ª rodada da competição. Os gols do Boca foram marcados por Schelotto (2) enquanto D´Alessandro e Cavenaghi marcaram para o River.