Boca Juniors elimina o Cruzeiro da Copa Libertadores

O Cruzeiro foi eliminado nesta quarta-feira da Copa Libertadores ao ser derrotado em casa para o Boca Juniors, por 2 a 1, pela partida de volta das oitavas-de-final da competição continental. O time argentino, atual campeão do torneio, havia vencido a primeira partida, na Bombonera, pelo mesmo placar. Nas quartas-de-final, o Boca enfrentará o Atlas, do México, que eliminou o Lanús, da Argentina. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Em sete partidas, foi o primeiro triunfo da equipe de Buenos Aires sobre o time celeste no Mineirão. Até então, o Cruzeiro, em seus domínios, computava cinco vitórias e um empate. A vitória argentina foi praticamente assegurada nos primeiros 45 minutos, quando abriu uma vantagem de 2 a 0 no placar. Apesar da determinação e do maior volume de jogo, o Cruzeiro não conseguia romper a firme marcação do Boca, que aos poucos foi se organizando e explorando os espaços deixados pela equipe mineira. Aos 33 minutos, o atacante Palácio recebeu do armador Riquelme e desperdiçou na frente do goleiro Fábio. Contudo, três minutos depois, Palácio se redimiu. Na entrada da área adversária, ele driblou no zagueiro Espinoza e acertou o ângulo esquerdo do gol cruzeirense: 1 a 0. Cruzeiro 1 Fábio; Jonathan (Apodí), Thiago Heleno, Espinoza e Marquinhos Paraná; Fabrício, Charles (Henrique), Ramires e Wagner; Guilherme (Marcinho ) e Marcelo Moreno Técnico: Adílson Baptista Boca Juniors 2 Caranta ; Maidana , Cáceres, Morel e Monzón; Vargas (Ledesma), Battaglia, Dátolo (Gonzales) e Riquelme; Palacio e Palermo (Boselli) Técnico: Carlos Ischia Gols: Palacio, aos 36, e Palermo, aos 43 minutos do primeiro tempo; Wagner, aos 11 minutos do segundo tempo Árbitro: Carlos Chandía (Chile) Renda: R$ 987.415,00 Público: 61.471 pagantes Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte O Cruzeiro sentiu o golpe, mas aos 39 o atacante Marcelo Moreno concluiu na área e quase empata, na melhor chance criada pelo time celeste na etapa inicial. Porém, o Boca soube aproveitar o mau momento cruzeirense e aos 43 minutos ampliou a vantagem. O atacante Palermo aproveitou um cruzamento da esquerda e, de cabeça, fez o segundo. O Cruzeiro voltou do intervalo com a ingrata missão de fazer quatro gols e não sofrer nenhum para continuar na competição continental. Como não restava outra alternativa, se mandou para o ataque. Os mais de 61 mil torcedores pagantes no Mineirão se animaram quando o meia Wagner, aos 11 minutos, na grande área, aproveitou o rebote do goleiro Caranta e concluiu com estilo - de voleio -, diminuindo para a equipe da casa. A pressão celeste era total e, aos 23 minutos, a trave evitou o segundo gol, numa cabeçada de Marcelo Moreno. Apesar da vontade, o Cruzeiro - que terminou com 10 jogadores em campo, após a expulsão de Ramires, aos 37 minutos - não conseguiu ameaçar a vitória e a classificação do Boca, adiando mais uma vez o sonho do tricampeonato da Libertadores.