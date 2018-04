Boca Juniors empata com o Vélez; Cerro Porteño avança Em sua reestreia oficial pelo Boca Juniors, o técnico Alfio Basile não teve muita sorte nesta quinta-feira. Na estreia da equipe na Copa Sul-Americana, a equipe xeneize ficou no empate com o Vélez Sarsfield por 1 a 1, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires.