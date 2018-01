Boca Juniors empata com Olimpia: 1 a 1 O Boca Juniors empatou por 1 a 1 diante do Olimpia nesta quarta-feira, no estádio La Bombonera, pela partida de ida das quartas-de-final da Copa Libertadores da América. Carlos Tévez abriu o placar para o time argentino aos 18 minutos, mas no segundo tempo Cristian Traverso igualou aos 22 minutos.