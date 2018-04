Boca Juniors empata com Vélez Sarsfield na Sul-Americana

A partida de ida entre o Boca Juniors e o Vélez Sarsfield, no estádio de La Bombonera, casa do primeiro, terminou em empate de 1 a 1, pelas oitavas de final de Copa Sul-Americana.

Pablo Mouche, do Boca, abriu o placar aos 3 minutos do primeiro tempo, mas Gabriel Paletta fez um gol contra aos 33 do segundo, terminando a partida em empate.

No dia 16 de setembro, os dois times se enfrentarão novamente, agora na casa do Vélez Sarsfield, e o vencedor do embate pegará o ganhador da partida entre o CD La Equidad e o Unión Española.