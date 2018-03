Boca Juniors empata e enfrenta Vasco O Boca Juniors apenas empatou com o Junior em 1 a 1 nesta quarta-feira pela partida de volta das oitavas-de-final da Taça Libertadores da América. O resultado garantiu a vaga do time argentino às quartas-de-final do torneio já que no jogo de ida, venceu o adversário por 3 a 2. O Boca Juniors enfrenta o Vasco na próxima fase. Henry Zambrano abriu o placar para os colombianos, aos 2 minutos, enquanto Guillermo Barros sete minutos depois, empatou.