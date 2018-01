Boca Juniors estréia na Libertadores Mais três jogos nesta quinta-feira à noite dão seqüência à rodada inicial da Copa Libertadores da América, entre eles a estréia do atual vice-campeão da competição e tricampeão nos últimos 5 anos, o Boca Juniors. O time argentino, que busca o 6º título no ano do seu centenário, viaja para enfrentar o Deportivo Cuenca, em Guayaquil, no Equador, pelo Grupo 8. No Grupo 1, a mesma chave do Atlético-PR, o América de Cali vai até Assunção e encara o Libertad, atual vice-campeão paraguaio. O América se classificou depois de vencer duas vezes o Mineros da Venezuela na fase classificatória, por 2 a 0 e 3 a 1 respectivamente. Na terça-feira à noite, o Atlético não conseguiu segurar a vantagem de 2 a 0, gols de Marcão e Denis Marques, e cedeu o empate contra o Independiente Medellín, que empatou a sete minutos do final, com González e Neider Morantes. Os dois dividem a liderança com 1 ponto. Pelo Grupo 6, o Caracas FC recebe em casa o Banfield da Argentina, que participa pela 1ª vez de uma Libertadores. Na terça-feira, pelo mesmo grupo, o Alianza, do Peru, empatou em casa com o Tigres, do México, 0 a 0. Ambos são líderes com 1 ponto. Derrota em casa - Um dos grandes times da história da Libertadores não conseguiu reeditar suas boas apresentações e estreou com derrota na terça-feira. O Nacional do Uruguai, que já venceu a competição mais importante do continente, perdeu em casa para o Junior Barranquilla, por 1 a 0, gol de Martín Arzuaga. Os colombianos lideram com 3 pontos o Grupo 5, que tem ainda River Plate e Olmedo, do Equador.