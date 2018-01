Boca Juniors ganha e Baiano marca gol O Boca Juniors ganhou do Pachuca, do México, por 4 a 0, nesta quarta-feira à noite no Estádio La Bombonera, na Argentina, pelo Grupo 8 da Copa Libertadores deste ano. Na vitória do Boca, em La Bombonera, um dos gols, o quarto, foi do brasileiro Baiano. Ele marcou aos 43 minutos do segundo tempo. Mas a etapa inicial já havia terminado com vantagem do time da casa por 2 a 0, gols de Cagna, aos 28, e de Guglielminpietro, aos 32. Palacio fez o terceiro aos 30 do segundo tempo. O Boca assumiu a ponta da chave com 8 pontos. Pachuca e Sporting Cristal, do Peru, têm 6. O Cuenca equatoriano soma 1. Confira a classificação, os resultados e a próximos jogos da Copa Libertadores 2005.