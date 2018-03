Boca Juniors goleia e passa às quartas O Boca Juniors não tomou conhecimento do Junior de Barranquila e goleou por 4 a 0, nesta quinta-feira, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires. O resultado garantiu a classificação da equipe argentina às quartas-de-final da Copa Libertadores da América. O próximo desafio será o Chivas Guadalajara, do México. O Boca começou a partida como um rolo compressor e marcou o primeiro gol logo aos 44 segundos com Gugli, depois de cruzamento da esquerda. Aos 38 minutos, o atacante Martín Palermo fez o segundo depois de tabela com Schelotto. Na segunda etapa, a equipe argentina manteve a força ofensiva e ampliou o placar aos 10 minutos novamente com Gugli em uma cabeçada. Aos 25, o goleiro Carlos Pérez cometeu uma falha incrível e deu o quarto gol do Boca de presente para Palermo.