Boca Juniors inicia defesa de título O Boca Juniors inicia nesta quarta-feira a defesa do título da Taça Libertadores da América. O time argentino, também atual campeão mundial, joga em casa contra o Oriente Petrolero, vice-campeão boliviano. A partida vale pelo Grupo 8, começa às 22 horas locais - não há diferença de fuso horário em relação a Brasília - e terá transmissão ao vivo pela emissora PSN. Boca e Oriente são velhos conhecidos. Ambos fizeram uma partida que se tornou histórica. Na edição de 1991 do torneio sul-americano, um empate de 0 a 0 garantiu classificação dos dois times para a fase seguinte e representou a eliminação do River Plate, velho inimigo do Boca. A equipe boliviana aposta em jovens, mas conta com dois veteranos: um deles é Marco "El Diablo" Etcheverry volta a seu país, depois de algumas temporadas. O outro é o atacante argentino Antonio Gonzalez, que em 1988 marcou três gols na vitória de 6 a 1 do San Martin, de Tucumán, contra o próprio Boca. Carlos Bianchi, técnico do campeão sul-americano de 2000, avisa que a prioridade neste semestre é o bicampeonato. O outro jogo desta quarta será entre Rosario e Universitário, do Peru, pelo Grupo 1. O Rosario perdeu na estréia por 3 a 1 para o Atlético Junior, da Colômbia, e o Universitário foi batido por 2 a 0 pelo Vélez.