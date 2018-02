Boca Juniors joga mal, mas vence e vai à final do Mundial

Mesmo sem demonstrar um futebol convincente, o Boca Juniors derrotou nesta quarta-feira a equipe do Etoile Sportive du Sahel, da Tunísia, por 1 a 0. Com o resultado, a equipe garantiu vaga na final do Mundial de Clubes da Fifa, que acontecerá neste domingo. Veja também: Noticiário completo do Mundial de Clubes da Fifa O gol da vitória foi marcado aos 37 minutos do primeiro tempo, com Néri Cardozo. Ele acertou um forte chute no canto superior do goleiro Balbouli após receber passe de Palácio, que antes havia se livrado de dois marcadores. Riquelme, principal jogador do Boca, esteve no banco de reservas para apoiar a equipe. Ele não pôde participar do jogo porque o clube argentino não conseguiu inscrevê-lo a tempo para a competição. Na final, o Boca enfrentará o vencedor do duelo entre Milan e Urawa Red Diamonds, que se enfrentam nesta quinta-feira - o perdedor deste confronto pega o Etoile na disputa do terceiro lugar, que também acontece no domingo.