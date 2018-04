Boca Juniors leva de 6 a 1 do San Martín pelo Campeonato Argentino

SAN JUAN - Já classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Boca Juniors viveu na tarde deste sábado um dos momentos mais humilhantes de sua história. Em San Juan, visitou o San Martín, saco de pancadas do Campeonato Argentino, e deu vexame, sendo goleado por intestáveis 6 a 1. Só no primeiro tempo o placar foi 4 a 1.

Essa é a pior derrota do clube no século. A última goleada deste calibre havia sido em 2003, quando levou 7 a 2 do Rosário Central, mas na época havia um convincente atenuante: o Boca jogava com reservas e estava de ressaca depois de vencer a Libertadores na véspera. Assim, essa é apenas a segunda vez que o time leva seis gols num mesmo jogo desde 1996.

Como vai jogar quarta-feira no México, contra o Toluca, precisando vencer para se manter na briga pelo primeiro lugar do Grupo 1, o Boca poupou alguns titulares neste sábado. Acreditava que não teria problemas para superar um rival que não vencia um jogo sequer desde meados de outubro do ano passado. Osorio Botello (três vezes), Landa, Penco e Luna fizeram os gols do San Martín.