Boca Juniors lidera ranking de clubes O Boca Juniors permanece na liderança do ranking mundial de clubes publicado nesta quarta-feira pela Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (IFFHS) seguido de Palmeiras e Arsenal. A principal alteração na lista foi a queda do Real Madrid da quarta para a quinta colocação. O River Plate assumiu o posto do time espanhol. Entre os dez primeiros colocados estão quatro sul-americanos (Boca Juniors, River Plate, Palmeiras e Cruzeiro), dois espanhóis (Real Madrid e Valencia), dois ingleses (Arsenal e Liverpool), um turco (Galatasaray) e um alemão (Bayern de Munique). O Cruzeiro ocupa a décima posição. A publicação da IFFHS leva em consideração os resultados das competições nacionais e internacionais nos últimos 12 meses. Confira a lista dos dez primeiros: 1 Boca Juniors (Argentina) 2 Palmeiras (Brasil) 3 Arsenal (Inglaterra) 4 River Plate (Argentina) 5 Real Madrid (Espanha) 6 Liverpool (Inglaterra) 7 Valencia (Espanha) 8 Galatasaray (Turquia) 9 Bayern (Alemanha) 10 Cruzeiro (Brasil).