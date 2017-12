Boca Juniors não esconde otimismo A confiança domina o ambiente do Boca Juniors. O treinador Carlos Bianchi e, principalmente, os jogadore ficaram felizes que o Palmeiras será o adversário do time na semifinal da Libertadores. Havia uma preocupação muito maior com o Cruzeiro, equipe que por exemplo, Riquelme considerava mais completa e com maior ambição na Libertadores. A aposta em uma vitória fácil na primeira partida de quinta-feira no ´La Bambonera´ só cresceu quando chegou a notícia que o time brasileiro deverá atuar com três volantes e apenas um atacante. "Se o Palmeiras vier atrás, procurando se defender, será melhor para nós. Nossa equipe sabe como se comportar contra equipes que tentam sair da Bambonera com um empate", dizia Requelme. Bianchi não era tão claro com palavras, mas com atos. No treinamento de fundamentos e chutes a gol de hoje à tarde, o treinador demonstrou estar mais inclinado a escalar Barijho na vaga de Marcelo Delgado, que sofreu uma contratura na partida contra a Colômbia. Barijho é extremamente ofensivo. As jogadas de bola parada também foram treinadas à exaustão, principalmente escanteios e faltas nas laterais da área. Os argentinos chegavam a ter seis jogadores para tentar os golpes de cabeça. "O ideal é sair da Bambonera com uma vitória por no mínimo dois gols. Não vai ser fácil, mas temos condições. Contra o Vasco foi 3 a 0, porque não podemos abrir dois gols contra o Palmeiras e decidir mais tranqüilos em São Paulo?", perguntava Bermudez. O clima de confiança inflamou os torcedores. Desde segunda-feira eles fazem filas enormes nas bilheterias da Bambonera para comprar ingressos para a partida. A lotação do estádio, 53.400 lugares, deverá estar completa quinta-feira. Com preços que vão dos US$ 12,00 até US$ 45,00, a arrecadação deve chegar a US$ 900 mil. Preocupados com os ´barras-bravas´ (as violentas torcidas uniformizadas), os dirigentes do Boca contrataram 500 policiais para trabalhar no jogo. Na Argentina são os clubes que pagam à Polícia Militar pelos soldados. A PM recebe US$ 55,00 por policial. Os soldados recebem no final do mês US$ 20,00 por serviço extra prestado. A diretoria do Palmeiras pediu para fazer um reconhecimento na Bambonera amanhã à tarde, mas a diretoria do Boca alegou que o gramado está prejudicado pelas chuvas e não quer permitir que os brasileiros treinem no seu estádio. A ?guerra fria? começou.