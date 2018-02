O Boca Juniors oferecerá o cargo de treinador a Carlos Bianchi, o técnico mais vencedor na história do clube mais popular da Argentina, anunciou nesta sexta-feira o presidente, do clube, Pedro Pompilio. Em declarações a rádio La Red de Buenos Aires, Pompilio disse que já fez uma reunião com Bianchi e adiantou que "a idéia" é que na próxima quarta-feira o Boca apresente ao treinador que sucederá Miguel Russo. "Vou fazer a primeira gestão por Bianchi", destacou Pompilio, que acaba de assumir a condução do clube, do qual foi vice-presidente nos 12 anos de gestão de Mauricio Macri, atual prefeito de Buenos Aires. Pompilio, além disso, que teve uma conversa com Diego Maradona, assessor honorário do clube e que nesta quinta-feira assegurou que irá a sua casa se Bianchi retornar ao Boca. "Vou falar com ele" para convencê-lo da importância do retorno do treinador, disse Pompilio. Bianchi, que não treina desde janeiro do ano passado, quando se desvinculou do Atlético Madri, dirigiu duas vezes o Boca Juniors - entre 1998 e 2004 -, com o qual ganhou nove títulos: quatro ligas argentinas, três taças Libertadores e dois intercontinentais.