Boca Juniors renova com Palermo para a próxima temporada

O Boca Juniors anunciou nesta terça-feira que renovará por mais uma temporada o contrato do atacante Martín Palermo, aquele mesmo que perdeu três pênaltis em um só jogo da seleção argentina contra a Colômbia, na Copa América de 1999. O jogador, de 34 anos, já marcou 188 gols pelo Boca, três deles na vitória contra o Atlas, que garantiu a vaga do clube argentino nas semifinais da Taça Libertadores. Nesta quarta, a equipe de Palermo joga contra o Fluminense em Buenos Aires, no estádio do Racing, já que a Bombonera foi interditada pela Conmebol até 2 de junho. A torcida do Boca atirou um objeto em um dos bandeirinhas no jogo de ida das oitavas-de-final contra o Cruzeiro. O "Titã", como é conhecido entre os argentinos, tem 17 gols somados na Libertadores, 6 só na atual edição do campeonato, e 250 em toda a sua carreira, que começou no Estudiantes de La Plata, passou rapidamente pelo Villarreal da Espanha e hoje atinge seu auge no Boca Juniors. "Não sei se sairia do país. Hoje, penso em desfrutar meu momento aqui (na Argentina), embora a gente nunca sabe o que pode acontecer no futuro", declarou o jogador. "Gostaria de ser técnico, mas tenho que ver as possibilidades que surgirem. Não treinaria qualquer time. Quando se joga no Boca, você se acostuma com coisas grandes, tenho que esperar". "Enquanto eu jogar, sempre haverá sonhos para realizar", concluiu Palermo. No âmbito dessa boa fase, a imprensa argentina chegou a cogitar a volta de Palermo para a seleção do técnico Alfio Basile, que já dirigiu o atacante quando treinava o Boca.