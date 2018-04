Boca Juniors, rival indigesto para os clubes do futebol brasileiro

SÃO PAULO - Os centenários Corinthians e Boca Juniors, dois dos maiores clubes de Brasil e Argentina, enfrentam-se na noite desta quarta-feira apenas pela 8ª vez na história, com três vitórias do Boca, três empates e apenas uma vitória corintiana - o 2 a 0 da final da Libertadores de 2012, no Pacaembu, que rendeu o primeiro título da competição ao time paulista.

Apesar da derrota na decisão do ano passado, o Boca leva grande vantagem em duelos de mata-mata contra brasileiros na Libertadores. O time da capital argentina venceu 12 dos 15 embates (considerando o resultado final dos jogos de ida e volta) contra times do País. Além do Corinthians em 2012, os únicos triunfos foram do Santos, na decisão de 1963, e do Fluminense, nas semifinais de 2008.

Contando amistosos e outras competições, o Boca já fez 79 partidas contra equipes brasileiras, com 33 vitórias, 24 empates e 22 derrotas. Já o retrospecto do Corinthians contra equipes argentinas não é nada animador: em 29 jogos, o time paulista acumula apenas seis vitórias, tendo sido derrotado em 17 oportunidades - houve ainda seis empates.

As estatísticas também estão a favor do técnico xeneize, Carlos Bianchi. O treinador venceu todos os sete cruzamentos que teve contra equipes brasileiras, incluindo três decisões - com o Velez Sarsfield contra o São Paulo (1994), e o Boca, nas finais com Palmeiras (2000) e Santos (2003). "O Brasil sempre me trouxe sorte", afirmou o treinador na entrevista coletiva concedida na terça-feira, no Canindé, onde o Boca fez seu último treino antes da partida desta quarta-feira.

O técnico Tite também apresenta bom retrospecto contra equipes estrangeiras. Ao todo o treinador já comandou 18 jogos contra equipes de fora do Brasil, com 11 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas - uma delas para o Boca, na semana passada.

HISTÓRICO NA LIBERTADORES

Corinthians

93 jogos

50 vitórias

20 empates

23 derrotas

Boca Juniors

240 jogos

128 vitórias

55 empates

57 derrotas

Tite

18 jogos

10 vitórias

5 empates

3 derrotas

Carlos Bianchi

68 jogos

35 vitórias

18 empates

15 derrotas