Boca Juniors tenta avançar na Libertadores Duas equipes podem garantir nesta quinta-feira a passagem para a segunda fase da Copa Libertadores. O América, do México, joga por empate para garantir o primeiro lugar do grupo 1. Já o Boca Juniors garante com a vitória, no mínimo, um dos melhores segundos lugares ? pode, ainda, conquistar a chave 8. Com 10 pontos e em situação tranqüila, o América hospeda o lanterna The Strongest (4 pontos) e, empatando, obtém a classificação para a segunda fase da competição. Os bolivianos têm de vencer para sonhar com a vaga, na última rodada, quando recebem o São Caetano. O Boca Juniors, atual campeão, soma 9 pontos ? divide a ponta com o Bolívar, que ganhou, nesta quarta, por 1 a 0 no Deportivo Cali (6) ? e, em caso de vitória sobre o lanterna Colo Colo (3), no Chile, carimba o passaporte. No outro jogo desta quarta-feira, o Táchira (6) pega o Tolima (2).