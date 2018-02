Boca Juniors tenta salvar temporada O Boca Juniors tenta salvar a temporada e o Bolívar corre para fazer história, nesta sexta-feira, às 22h15 (horário de Brasília), no estádio La Bombonera, em Buenos Aires. Em jogo, o título da Copa Sul-Americana - Record e SporTV transmitem ao vivo. O Bolívar venceu o primeiro jogo da final por 1 a 0 e atua pelo empate para conquistar o seu primeiro título internacional. E no Boca, a partida marcará a despedida do atacante Carlos Tevez, que foi vendido ao Corinthians.