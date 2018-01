Boca Juniors terá canal de TV 24 horas Numa iniciativa pioneira na América Latina, o Boca Juniors, clube de maior apelo na Argentina, anunciou nesta sexta-feira que vai lançar no próximo mês de outubro um canal de televisão exclusivo para os torcedores. O ?Boca Televisión? será transmitido via satélite por todo o continente latino-americano, segundo agentes da produtora Pramer. Durante 24 horas do dia, o canal vai transmitir imagens de jogos históricos da equipe argentina, além de reportagens da vida institucional e esportiva do clube e curiosidades do famoso bairro portenho. ?Este canal conta com a metade e mais um dos telespectadores argentinos, o que representa uma enorme audiência para nós?, disse um dos agentes da produtora, Juan Fabri. ?Se trata de um grande desafio produzir uma programação destas. Fora daqui só existe quatro em todo o mundo?. Ele se refere aos canais europeus da Juventus (Itália), Manchester United (Inglaterra) e Real Madrid e Barcelona (Espanha).