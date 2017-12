Boca Juniors vence 1.º jogo da Recopa O Boca Juniors conseguiu garantir nesta quarta-feira uma boa vantagem na decisão da Recopa Sul-Americana ao vencer o Once Caldas (COL) por 3 a 1, no Estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina. Agora, o time argentino poderá perder a partida de volta, no dia 31 de agosto, no Estádio Palogrande, em Manizales, na Colômbia, por até um gol de diferença para ficar com a taça. Os gols do jogo de ida da disputa entre o campeão da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana foram marcados no primeiro tempo, por Sebastián Battaglia (aos 2 minutos), Neri Cardozo (aos 7) e Juan Diego González (17, contra) para o Boca, enquanto que Mauricio Casierra (aos 41) descontou para o Once Caldas.