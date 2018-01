Boca Juniors vence e se classifica O Boca Juniors manteve a tradição e se classificou nesta quarta-feira às quartas-de-final da Copa Libertadores da América ao derrotar o Nacional, do Equador, por 2 a 0, no estádio La Bombonera. No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0. José María Calvo e Marcelo Delgado marcaram os gols da vitória do time argentino.