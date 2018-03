Boca Juniors vence Junior por 3 a 2 O Boca Juniors derrotou na madrugada desta sexta-feira o Atlético Junior por 3 a 2 e deu um importante passo às quartas-de-final da Taça Libertadores da América. Logo aos seis minutos, o atacante Marcelo Delgado abriu o placar, após falha da defesa adversária. O Junior empatou aos 28, com Eulalio Arriaga, e aos 38, virou o jogo com a conclusão de Henry Zambrano. No segundo tempo, aos 19 minutos, Riquelme empatou a partida e aos 35, Delgado fechou o placar para o time argentino. Na partida de volta, na Argentina, a equipe colombiana precisa vencer o adversário por dois gols de diferença se quiser continuar na competição.