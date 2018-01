Boca Juniors vence na Libertadores O Boca Juniors derrotou o Cobreloa do Chile por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, pelo grupo 8 da Libertadores da América. O zagueiro Jorge Bermúdez marcou o gol da equipe argentina, atual campeã da competição sul-americana, aos 19 minutos do segundo tempo. O Boca tem agora seis pontos e o time chileno três. Os outros dois integrantes do grupo, Deportivo Cali e Oriente Petrolero, ainda não pontuaram.