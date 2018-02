Boca Juniors vence o Cienciano no campo do San Lorenzo O Boca Juniors suou muito para vencer o Cienciano, do Peru, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, no Estádio Nuovo Gasometro, campo do San Lorenzo, em Buenos Aires, pelo Grupo 7 da Copa Libertadores da América. O único gol do jogo foi marcado pelo lateral-direito Ibarra, aos 35 minutos do segundo tempo. O time argentino não pode atuar em sua casa porque o Estádio Bombonera está interditado para competições internacionais devido a uma briga campal numa partida contra o Chivas, do México, em pela Libertadores de 2004. Com o resultado, o Boca, cinco vezes campeão da América, chegou aos mesmos quatro pontos do líder da chave, o Bolívar, mas ficou em segundo lugar por ter marcado um gol a menos (2 a 1).