Boca Juniors viaja para o Japão cheio de dúvidas e pressões

Como atual campeão da Copa Libertadores, o Boca Juniors viaja nesta quarta para o Japão cheio de dúvidas e pressões para participar do Mundial de Clubes da Fifa, competição que pode definir o futuro do técnico Miguel Russo. A equipe argentina, que chega a Tóquio na próxima sexta, decepcionou sua torcida ao terminar a nove pontos de distância do campeão Lanús no Torneio Apertura do Campeonato Argentino, com duas derrotas e um empate em seus três últimos jogos e em meio a dúvidas sobre o esquema tático que usará na competição internacional após vários treinos infrutíferos. O Boca conquistou a Libertadores em junho graças, em grande parte, ao talento de Riquelme, que acaba de ser contratado em definitivo por US$ 15 milhões. Mas Riquelme, que viajará com a delegação, assistirá aos jogos com os dirigentes que não conseguiram inscrevê-lo no Mundial. A ausência do craque no Torneio Apertura 2007 foi muito sentida pelo Boca, que acabou atuando nem esquema 4-4-2 sem muito brilho. Nas últimas semanas os jogadores diziam que "terminar bem" o Apertura serviria como uma fonte de confiança para o Mundial, porém no final a campanha da equipe foi pífia. Está claro que os titulares indiscutíveis são o goleiro Mauricio Caranta, os defensores Hugo Ibarra, Jonathan Maidana, Gabriel Paletta e Claudio Morel além dos atacantes Rodrigo Palacio e Martín Palermo. As dúvidas de Russo se concentram no meio-campo, onde terá que escolher quatro jogadores entre Pablo Ledesma, Ever Banega, Sebastián Battaglia, Fabián Vargas, Neri Cardozo, Álvaro González e Gracián. Os rumores sobre uma "iminente" renovação no elenco em 2008 após a chegada de Pedro Pompilio à Presidência da equipe na última terça não ajudam os jogadores da equipe. Vários atletas, no entanto, estão mais seguros que Russo, que depende do título mundial para ter seu contrato renovado. Pompilio já deixou claro que a atuação de Russo será analisada no final do ano. Sabendo disto, o técnico disse que interpreta a participação do Boca no torneio do Japão "como um prêmio e não como uma prova", embora as mensagens da direção nos últimos tempos indiquem o contrário. O Mundial de Clubes acontece nas cidades de Tóquio, Toyota e Yokohama entre os dias de 7 e 16 de dezembro.